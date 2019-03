Show cooking con Marino Chef a "El filò. 1 territorio, 1000 racconti"

Sabato 9 marzo, dalle ore 17.00, si terrà l’evento “Show cooking con Marino Chef”, a cura dello Chef Marino Rolfi. Uno Show Cooking dedicato a tutte le donne del Centro Commerciale Porte dell’Adige. Per l’occasione, lo chef Marino Rolfi preparerà e spiegherà al pubblico come sorprendere i propri ospiti con un buonissimo Risotto Mimosa, una ricetta che omaggia la bellezza e il fascino dell’universo femminile. In seguito, i partecipanti all’evento potranno degustare un assaggio del piatto preparato.



L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan “Porte dell’Adige” il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.

Il programma dei prossimi appuntamenti è visibile su: http://www.bussolengo.gallerieauchan.it/eventi