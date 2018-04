Cento cene per Emergency: cena al buio per sostenere i progetti italiani di Emergency

I volontari di Verona, nell’ambito del programma nazionale ‘100 cene’, organizzano una cena al buio per sostenere i progetti italiani di Emergency. L’evento si terrà Venerdì 6 Aprile presso il ristorante Vignal, Via Cavour 6, a Castel D’Azzano (VR).

Alessandro Bordini, non vedente, guiderà i commensali alla scoperta di un mondo in cui sapori, odori, suoni e sensazioni acquisiranno un valore prima d’allora non considerato.

Maggiori informazioni e contatti per le prenotazioni sono disponibili all’indirizzo: https://emergencyverona.wordpress.com/