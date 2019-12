Cenone e festa di Capodanno all'Epoca Disco

Scintille a Capodanno all'Epoca Disco di Bussolengo per il party che accende il 2020. Cenare, bere, ballare, ridere, baciare...vuoi provarci?

Il programma

Dalle ore 21 Cena buffet gourmet con assistenza al tavolo.

Aperitivo di benvenuto e a seguire lo Chef propone: entrèe con sfiziosi finger food e stuzzicherie, risottino ai frutti di mare servito alla francese, tortello vegetale di valeggio con burro di alpeggio e monte v.se 18 mesi, verdure fresche di stagione da sposare alla salsa yogurt, pietanze di carne e di pesce, cocktail di gamberetti, salmone marinato agli agrumi, carpaccio di tonno all'olio evo del Garda, baccalà mantecato, polpettine di scottona alla ligure, peperoncini al cuore tonno, veline di manzo salato al naturale, misticanza all'aceto balsamico, vitello tonnato con cappero di sicilia, caprese mignon e pachino, burratina di giornata al basilico, radicchio scottato e monte dop, sfogliata di verdure al forno, pasticceria mignon artigianale e frutta di stagione.

Per completare dolci della tradizione ed 1 Bottiglia di Bollicine(ogni 6 pax) per Brindare al Nuovo Anno. Acqua e vino (1 bottiglia per 4 pax) inclusi.

Spettacolo, intrattenimento e varietà durante la Cena a Buffet Gourmet per la notte delle scintille, senza inibizioni, esageratamente fino all'alba.

Dalle ore 22.30 fino all'alba Dj Set. Doppia sala:

IN SALA GRANDE PARTY MUSIC 70/80/90 - COMMERCIALE 360° - REGGAETON

IN SALA LUXURY PRIVE' LATINO AMERICANO - SALSA - BACHATA - SAMBA - KIZOMBA



Al ritmo delle più belle Hit di tutti i generi làsciati vibrrrare fino all'alba.

INGRESSO:

Dalle ore 21 Cena Buffet Gourmet 40 euro, compreso ingresso al ballo

Dalle ore 22.30 Ingresso + Long Drink 15 euro

TAVOLI:

Riserva il tuo tavolo a bordo pista per la Cena Buffet Gourmet !

I posti sono limitati e su prenotazione.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. (+39) 392 55 86 012.

LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO D'INGRESSO: L'abbigliamento curato e serale è requisito fondamentale per far parte della serata; non è ammesso abbigliamento ginnico.

EPOCA CLUB - Via del lavoro, 131 37012 Bussolengo - VR -

Tel. +39 392 55 86 012

Mail: epocaclub@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/events/673536743173144/