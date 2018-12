Cenone di Capodanno al Ristorante Vecchia Dogana

Il 31 dicembre alle ore 20.30, il Ristorante Vecchia Dogana vi aspetta con un ricco Cenone di Capodanno, nella magica atmosfera natalizia del borgo medievale di Lazise, a pochi chilometri da Verona. Per voi, un Menu d’eccellenza per festeggiare con parenti e amici l’arrivo del nuovo anno!

*

Dopo il brindisi di mezzanotte, possibilità di accedere al party nell'adiacente Dogana Veneta, per il ballare e divertirsi fino a tarda notte.

*

Prezzo a persona solo Cenone: € 90

Prezzo bambini (3-10 anni): € 70

*

Prezzo a persona Cenone + ingresso al Party in Dogana Veneta: € 99



MENU DI CAPODANNO - GRAN BUFFET DI APERITIVI E ANTIPASTI



MENU SERVITO

Primi piatti

Risotto allo zafferano e mazzancolle

Crespella con radicchio e Monte Veronese



Secondo piatto

Cupolina di orata alla mediterranea con ripieno di pomodorini, olive nere e capperi

Contorni di stagione



Dessert

Goccia al torroncino con fili di cioccolato fondente

Selezione di dolci natalizi con crema chantilly e crema al cioccolato

*

Acqua gasata e naturale

Bianco di Custoza

Rosso Valpolicella superiore

Spumante Blanc de Blancs millesimato

Caffè



Menù Bambini (3-10 anni):

Pasta al Sugo, Cotoletta con Patatine e Dessert

--

INFO E PRENOTAZIONI:

045 2429314 | info@ristorantevecchiadogana.it

