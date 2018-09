Il 24 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Cenerentola in bianco e nero" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età.

Non mancheranno come tradizione della compagnia pupazzi animati, situazioni divertenti e il coinvolgimento diretto del pubblico, che voterà su quale scegliere tra due possibili finali. Quella di Cenerentola è storia di mondi magici, del rapporto con la natura e gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di riscatto, di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male.