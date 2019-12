A Verona la mostra "Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce"

Venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 sarà presentata e inaugurata presso la sala convegni di Banco BPM in via San Cosimo 10 a Verona la prima esposizione della mostra "Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce" realizzata dall'Associazione Rivela in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Dopo la presentazione, alle ore 18.30, i partecipanti verranno accompagnati ad una visita guidata alla mostra allestita negli spazi di Palazzo Scarpa, in Piazza Nogara, sede veronese di Banco BPM.

L’esposizione sarà visitabile dal 6 dicembre prossimo al 31 gennaio 2020, nei giorni di apertura della filiale, al mattino dalle ore 8.20 alle ore 13.20 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, saranno disponibili visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 16 e il venerdì anche dalle ore 10 alle ore 12.

Le visite guidate saranno a cura dei volontari dell’Associazione Rivela e degli studenti dell’istituto Romano Guardini e dell’Educandato agli Angeli. La mostra si inserisce all’interno delle manifestazioni “Leonardo Milano 500” e gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Veneto, del Comune di Verona e del Comune di Vinci.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Associazione Rivela, Banco BPM e Fondazione Giorgio Zanotto. Al convegno e all’inaugurazione dell’esposizione parteciperanno il presidente di Banco BPM avv. Carlo Fratta Pasini, il presidente dell'Associazione Rivela Ermanno Benetti, il prof. Giovanni Bresadola dell'Associazione Rivela e Sr. Maria Gloria Riva curatrice della mostra.

Informazioni e contatti

Associazione Rivela

Via Turbina 45

37139 Verona (VR)

Mai: rivela@rivela.org

Web: www.rivela.org

Tel. 347 9765382