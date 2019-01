Nella magica cornice di Villa Cariola una fantastica cena di San Valentino

Nella magica cornice di una prestigiosa Villa del 1400, potrete trascorrere una serata romantica a lume di candela, gustando un raffinato Menu dedicato alle Coppie di innamorati!

Cena di San Valentino in Villa Cariola

Giovedì 14 febbraio 2019 ore 20.15



PROGRAMMA DELLA SERATA

20.15 -21.00 Gran Buffet di aperitivi e antipasti

21.00 - 23.00 Cena a lume di candela con sottofondo musicale



Prezzo: € 49 a persona



MENU

GRAN BUFFET DI APERITIVI E ANTIPASTI

Angolo Drink

Angolo Fritture

Angolo Fingerfood

Angolo Rustico



MENU SERVITO

Primi piatti

Risotto al curry con gamberoni reali e mele della Val di Non

Caserecce con ragout di vitello profumato al tartufo e funghi misto bosco



Secondo piatto

Filetto di branzino in crosta di patate con crema allo scalogno flambata al Brandy

con pomodoro gratin e cestino di spinacini al burro



Dessert

Tartelletta con crema chantilly, pepite di cioccolato e fragole, su specchio di crema ingleseaccompagnata da Spumante di Valdobbiadene e Moscato dolce



Caffè, Acqua gasata e naturale

Vini: Bianco di Custoza, Rosso Valpolicella



INFO E PRENOTAZIONI:

info@villacariola.it | 045 6250012 | www.villacariola.it



-

Villa Cariola

Località Preele, 11 - 37013

Caprino Veronese (VR) - Italy