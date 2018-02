Cena di San Valentino con la Big Band Jazzset Orchestra all'Hotel Crowne Plaz

La BIG BAND JAZZSET ORCHESTRA sarà impegnata per la "Cena di San Valentino" la sera di MERCOLEDI 14 FEBBRAIO dalle ore 20,30 presso il Winter Garden dell'Hotel Crowne Plaza in Via Belgio 16 - Verona Fiera, per la serata conclusiva della rassegna musicale "SWING IN LOVE".

Il repertorio presenterà motivi strumentali e cantati, per l'occasione interpretati sia da Rossana d'Auria che dal "crooner" Stefano Fusco sostenuti dagli orchestrali Jazzset, da Elena Bruk al piano, diretti da Marco Ledri e dedicato all'intramontabile panorama musicale dell'Era dello Swing degli Anni '40/50.

I brani degli autori più noti (Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington ed altri ancora) saranno la gioiosa colonna sonora per gli ospiti della "cena di San Valentino" nella splendida ed elegante cornice della location dell'Hotel a suscitare e rivivere emozioni e sentimenti piacevoli, come sa esprimere la musica dal vivo eseguita dalla JAZZSET BIG BAND.

Info e prenotazioni tel. 045.4933333