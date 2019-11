Cena indiana solidale a Verona con il progetto "Teach me"

Il gruppo di volontari e volontarie del progetto Teach Me di NADIA onlus è tornato con un nuovo evento sabato 16 novembre 2019! Come lo scorso anno organizziamo una serata in compagnia, a tema indiano, per raccontare l'evoluzione del progetto di volontariato "Teach Me" Together for Education, nato a Verona nel 2017 per supportare la Scuola Christ Raja di Howrah, vicino Calcutta.

Dalle 19.30 presso il ristorante indiano Maharajah in via Marconi 28/a, Verona potrete passare un serata in allegria tra amici, gustare i sapori dell'India e conoscere meglio le iniziative e le esperienze del progetto Teach Me. Per l'occasione sarà pronto anche il nuovo calendario 2020 con bellissime fotografie scattate nella realtà della scuola Christ raja e nel quartiere.

Per partecipare alla cena è richiesto un contributo minimo di 25 euro. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Ci sono ancora alcuni posti liberi. Prenotazione: 3405529041 (solo whatsapp) oppure email: teachme@nadiaonlus.it.

Web: https://www.nadiaonlus.it/india-teach-me/

Gallery