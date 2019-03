A cena con la filosofia presso il Circolo Culturale Nuovanalisi

Il filosofo della porta accanto vi racconterà perché la filosofia rende più interessante la vita. La filosofia non è chiusa nelle aule universitarie ma investe la vita di tutti i giorni con le sue domande.

Durante la cena vi intratterrò su come l'obiettivo della filosofia è utilizzare il cervello per pensare a delle risposte che abbiano un senso e sul come formulare argomentazioni per sostenere le proprie idee usando il metodo filosofico. Con molto rigore ma senza alcun grigiore!

Consigliabile prenotare via e-mail stefano.s@divanodelfilosofo.it