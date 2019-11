Cena con i fantasmi al castello di Bevilacqua

Alle ore 18.45 del 30 novembre 2019 si terrà la conferenza dell'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova - Ricerca e Studio sulle attività paranormali

che esporrà la propria attività ed illustrerà le ricerche svolte al Castello Bevilacqua ed in altre location visitate in oltre cinque anni di attività.

Ingresso libero su prenotazione.

Il programma

Ore 20.15 - Aperitivo del castello durante il quale il team Ghost Hunter Padova sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità, e dare il benvenuto agli ospiti della cena



Ore 20.30 - Cena servita nelle sale del Castello Bevilacqua

Primo piatto

Maccheroncino con ragout d'anatra e rape rosse profumate alla cannella



Secondo piatto

Maialino croccante caramellato al miele con pavè di patate e cappuccio stufato



Dessert

Tortino di castagne con crema inglese



Caffè

Acqua gasata e naturale - Vino in bottiglia



Prezzo a persona: 35 euro

Bambini 4-6 anni: 19 euro

Bambini 0-3 anni: gratis



Ore 22.30 (circa)

Visita guidata al Castello Bevilacqua per conoscere le vicende storiche, ammirare l'architettura e gli arredamenti del maniero, ma anche un viaggio per scoprire il lato più misterioso e oscuro di questa location.

Visita alla chiesetta adiacente al maniero in cui sono presenti le tombe della fam. Bevilacqua.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 044293655

Mail: info@castellobevilacqua.com

Whatsapp: 3924571146 (no chiamate)