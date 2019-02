Imperdibile "Cena con i fantasmi" al castello Bevilacqua

Appuntamento il 16 marzo al castello Bevilacqua. Di seguito il programma della serata:

Ore 18.45

Conferenza dell'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova - Ricerca e Studio sulle attività paranormali

che esporrà la propria attività ed illustrerà le ricerche svolte al Castello Bevilacqua ed in altre location visitate in oltre cinque anni di attività.



INGRESSO LIBERO - SU PRENOTAZIONE



Ore 20.15

Aperitivo del castello durante il quale il team Ghost Hunter Padova sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità, e dare il benvenuto agli ospiti della cena



Ore 20.30 - Cena servita nelle sale del Castello Bevilacqua

Menù a 4 portate

Caffè

Acqua frizzante e naturale - Vino in bottiglia



Prezzo a persona € 35.00

Bambini 4-6 anni € 19,00

Bambini 0-3 anni GRATUITI



Ore 22.30 (circa)

Visita guidata animata al Castello Bevilacqua per conoscere le vicende storiche, ammirare l'architettura e gli arredamenti del maniero, ma anche un viaggio per scoprire il lato più misterioso e oscuro di questa location. Visita alla chiesetta adiacente al maniero in cui sono presenti le tombe della fam. Bevilacqua.



Per maggiori informazioni: Tel. 044293655 - Mail: info@castellobevilacqua.com - Whatsapp: 3924571146 (no chiamate)