Cena con i fantasmi al castello di Bevilacqua

Molte sono le leggende custodite tra le mura del Castello Bevilacqua che da sempre hanno affascinato gli studiosi di epoche medievali e catturato l’attenzione di sensitivi e parapsicologi che all’interno del maniero hanno avvertito la presenza di fantasmi e anime vaganti. Ma non bisogna avere particolari doti soprannaturali per riconoscere queste presenze poiché gli stessi proprietari, dipendenti e anche gli ospiti possono testimoniare di aver sentito dei rumori provenienti da stanze chiuse o l’inspiegabile spegnimento di luci accompagnato da un inaspettato soffio freddo. Potrebbe essere lo spirito errante del Conte Alessandro Bevilacqua la cui tomba fu profanata a metà del 1800 e le sue ceneri sparse al vento, oppure la Duchessa Felicita che vuole custodire il suo tesoro nelle segrete del Castello.



Questi accadimenti hanno da oltre 5 anni suscitato curiosità e interesse al Gruppo Investigativo di attività paranormale di Padova i quali tengono monitorata la location con puntuali sopralluoghi al fine di poter dare una spiegazione alle stranezze che si respirano in questo antico castello.

L’Associazione Ghost Hunter Padova, assistiti da strumentazione altamente tecnologica, hanno condotto diversi sopralluoghi al Castello Bevilacqua, e in occasione di una serata all'insegna del mistero, sabato 14 aprile 2018 illustreranno i risultati delle loro ricerche alternando momenti teatrali che porteranno tutti i presenti a conoscere la storia e le leggende del castello e non solo.

Programma

Ore 18.45

Conferenza dell'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova - Ricerca e Studio sulle attività paranormali

che esporrà la propria attività ed illustrerà le ricerche svolte al Castello Bevilacqua ed in altre location visitate in oltre cinque anni di attività.

Interviene Francesco Occhi, scrittore ed esperto di storia locale.



INGRESSO LIBERO - SU PRENOTAZIONE



Ore 20.15

Aperitivo del castello durante il quale il team Ghost Hunter Padova sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità, e dare il benvenuto agli ospiti della cena



Ore 20.45 - Cena servita nelle sale del Castello Bevilacqua

Menù Cena con i Fantasmi

PRIMO PIATTO

Girella di pasta all'uovo con ricotta di pecora e spinaci

gratinata con fonduta di morlacco e noci



SECONDO PIATTO

Filettino di maiale al pepe verde con patate alla tirolese

e verdure grigliate



DESSERT

Semifreddo alle nocciole con crema al Rum



Caffè

Acqua gasata e naturale - Vino in bottiglia



Prezzo a persona € 35.00

Bambini 4-6 anni € 19,00

Bambini 0-3 anni GRATUITI



Ore 22.30 (circa)

Visita guidata animata al Castello Bevilacqua e all'oratorio per conoscere le vicende storiche, ammirare l'architettura e gli arredamenti del maniero, ma anche un viaggio per scoprire il lato più misterioso e oscuro di questa location.