Cena di gala a Villa Cariola: degustazione tartufo del Baldo

Il Ristorante Villa Cariola, in collaborazione con l’Associazione Tartufai Veronesi Baldo-Lessinia e con il Marchio del Baldo, organizza una Cena Gourmet di 5 portate per degustare il pregiato tartufo e i prodotti d’eccellenza tipici del Monte Baldo, accompagnati da una verticale di vini in abbinamento.



Nell'affascinante cornice di un’antica Villa Veneta potrete gustare un Menu d’eccezione proposto a un prezzo speciale, in occasione dell’apertura della Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo.



Prezzo a persona: 55 euro vini inclusi

EVENTO SU PRENOTAZIONE: 045 6250012 | info@villacariola.it



MENU DELLA SERATA

ANTIPASTI

Roselline di coppa con crema ai formaggi e scaglie di Tartufo nero del Baldo

Mini quiche alle erbette di montagna

Carne salà con scaglie di Monte Veronese fresco e Tartufo nero del Baldo

Coppette di giardiniera

Trilogia di formaggi

Miele e Marmellate di accompagnamento

***

Birra Monte Baldo Naole

Bardolino Chiaretto Baldovino Az. Agricola Tenuta La Presa



PRIMI PIATTI

Risotto ai Funghi di bosco su crema di Parmigiano al profumo di Tartufo nero del Baldo

Tortelloni di ricotta e Tartufo nero del Baldo al burro fuso con scaglie di Tartufo

***

San Verolo IGT Bianco Veneto Cantine Gentili

IGT Rosso Verona Rico Az. Agricola Bronzo



SECONDO PIATTO

Tagliata di Manzo con fondo di cottura al Tartufo nero del Baldo e contorni

Patata duchessa e pomodoro gratin

***

Terre Rosse Az. Agricola Vinicio Bronzo



DESSERT

Semifreddo ai frutti rossi su specchio di vaniglia e zenzero

Ciliegie sotto spirito

***

Passito bianco IGT Veneto Az. Agricola Vinicio Bronzo

Spumante Metodo Classico Qveé Serena Az. Agricola Tenuta La Presa



Caffè

Acqua gasata e naturale



