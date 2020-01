Cena detox in teglia: il nuovo food trend americano arriva a Verona

Eletta food-trend dallo stesso New York Times, la cena in teglia arriva a PIUGUSTOBIO! Prima di una lunga serie di Serate Speciali che caratterizzeranno il 2020 e rivistata in versione 100% Salutare e Detox, la Cena Detox in teglia offre diversi vantaggi per la nostra salute e per la nostra forma fisica post-festività, senza rinunciare al sapore.

PIU GUSTO e MENO GRASSI, la cottura contemporanea dei diversi ingredienti in forno, conferisce al piatto più sapore e richiede una minore quantità di condimenti.

PROPRIETA’ ANTINFIAMMATORIE: grazie agli Omega 3 del pesce azzurro, alle verdure di stagione e biologiche agli ingredienti 100% Gluten Free o a base di Grani Antichi.

INGREDIENTI «VIVI»: ovvero freschi di giornata e preparati sul posto, biologici, biodinamici, integrali, seguendo le linee della cucina Macro-Mediterranea.

Rappresenta inoltre UN’IDEA GASTRONOMICA ORIGINALE e sfiziosa da condividere insieme agli amici!

Di seguito il menù della serata.

ANTIPASTO - Tagliere di alici fresche marinate con zenzero spremuto a freddo, bergamotto e mix di pepi pestati a mano, con bruschette* di Grano antico Gentil Rosso con riccioli di Ghee, Maki giapponese di alga Nori, riso rosso e avocado

*Opzione Gluten Free: sostituita polenta di Grano Saraceno abbrustolita.

VINO ABBINATO: Prosecco Col Fondo Asolo DOCG Case Paolin Treviso

LA TEGLIA - Filetto di ombrina, con emulsione di erbe aromatiche, cilindri di porri e petali di cipolla di Tropea, fioretti di broccolo, cubetti di patate americane e novelle, sfumato con vino bianco e aglio nero.

VINO ABBINATO: Plenus Passerina Colline Pescaresi IGP Marina Palusci

DESSERT - Tiramisù senza glutine con crema chantilly e scaglie di cioccolato.

Informazioni e contatti

Costo: 35 euro p.p.

Include menù e vini (come sopra) acqua e caffè.

Cena a numero chiuso. È necessaria la prenotazione, telefonando allo 045/8010250, oppure prenotandosi direttamente presso il nostro ristorante in Stradone Porta Palio 36 a Verona.