Romantica cena di San Valentino al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Gardaland SEA LIFE Aquarium, in occasione della notte più romantica dell’anno, propone un’apertura straordinaria riservata a cinque coppie; giovedì 14 febbraio, dalle ore 19.00 alle 23.00, l’Acquario sarà infatti interamente riservato a dieci innamorati che potranno celebrare il loro amore con una romantica cena a lume di candela circondati dalle affascinanti creature che popolano le vasche.

Le coppie verranno dapprima accolte da un elegante chaperon e poi, gustando un aperitivo, potranno intraprendere un suggestivo percorso tra le vasche dell’Acquario alla scoperta delle più affascinanti e curiose tecniche di corteggiamento del mondo sottomarino. Ad esempio il maschio di una specie di pesce palla recentemente scoperta, del genere Torquigener, per attirare la femmina disegna dei nidi larghi fino a 2 metri sul fondo del mare; il maschio della Sepia plangon invece, per impressionare e attirare l’esemplare femmina, sfrutta una particolare forma di mimetismo che gli consente di mostrare colori molto sgargianti.

Alla fine di questa affascinante esperienza gli innamorati verranno accompagnati al proprio tavolo, ciascuno posizionato in una location unica nel suo genere e separata dalle altre: dall’affascinante Vista Oceanica alla calda Laguna Tropicale, dalla colorata Barriera Corallina alla suggestiva Stanza del Relitto fino ad arrivare alla magnifica Vasca ad anello.

E per soddisfare il palato degli innamorati è stato pensato un menu ad hoc, curato dal ristorante Antica Cascina San Zago, in grado di unire tradizione e originalità per dar vita a piatti dal sapore unico e avvolgente; a rendere ancora più dolce l’atmosfera sarà Il Bacio Segreto, il dessert ideale per concludere questa serata unica.

Un’esperienza davvero speciale e romantica, da regalare e regalarsi, per vivere emozioni da ricordare per sempre. È necessaria la prenotazione inviando una e-mail a infobox@gardaland.it oppure telefonando al numero 045 6449777; le prime cinque coppie che prenoteranno si aggiudicheranno la cena.

Costo del pacchetto 80,00 euro a persona.