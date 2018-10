Cena con delitto in cantina Monteci

Cantina Monteci ospita una nuova serata all'insegna del mistero: mercoledì 31 ottobre torna la "Cena con delitto", durante la quale verrete messi alla prova con un caso da risolvere, tanti indizi da analizzare e particolari personaggi da interrogare!



Potrete degustare 4 portate abbinate aI vini della cantina. Durante la cena gli attori della compagnia le indagini in corso a seguito di un crimine e parteciperete direttamente alla soluzione del caso!



PROGRAMMA DELLA SERATA:



• 19.30 - 22.30: cena con delitto

• 22.30: seconda serata con festa, dj set e consumazione



MENÙ DELLA CENA



ANTIPASTO:

Tortino di sfoglia al radicchio rosso di Verona con prosciutto alpino e fonduta di Monte Veronese;



PRIMO PIATTO:

Risotto mantecato all'Amarone della Valpolicella con fondente di zucca al rosmarino;



SECONDO PIATTO:

Guancialino brasato alle bacche di ginepro su letto di erbette della Lessinia e millefoglie di patate al latte;



DESSERT:

Delicatezza al Recioto rosso della Valpolicella con pere candite e croccante di sbrisolona alle mandorle;



Caffè & Resentin



PREZZO:

Cena con delitto: 49 € a persona (4 portate abbinate ai nostri vini)

Dopo cena con dj set: 15€ consumazione compresa.



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione:

Tel: 045 7151188

Email: eventi@monteci.it



Disponibilità fino ad esaurimento posti.



Cantina Monteci - Via San Michele 34 Arcè di Pescantina (Verona)