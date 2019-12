Cena di beneficenza natalizia a sostegno degli ospiti con disagio psichico

Nell’elegante cornice del Circolo Ufficiali Castelvecchio, Fondazione GAV (Giovani Amici Veronesi) coinvolgerà i presenti in una serata all’insegna della solidarietà. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre dalle ore 19. All’arrivo gli ospiti saranno accolti da un aperitivo offerto dalla ditta Sa.Ma Frutta seguirà la cena di gala accompagnata dall’emozionante rappresentazione teatrale dal titolo "Nelle Nostre Tasche" con Massimo Totola e Alessandro Beltrame mentre chiuderanno la serata il Gruppo Danze e Ricerca Balli Popolari di Verona con musiche e balli folk.

«Sarà un serata conviviale – afferma Francesco Albertini presidente della Cooperativa GAV – dove avremo l’occasione di fare il punto sui tanti mesi trascorsi al servizio delle persone con disagio psichico e fragilità sociale che risiedono nelle nostre comunità».

La Fondazione GAV continua l’opera iniziata 50 anni fa da don Marino Pigozzi ed è attualmente impegnata nelle tre strutture di Negrar, Oppeano e Castagnè che accolgono ed aiutano circa 40 persone con problematiche psichiatriche e altre difficoltà sociali, anche attraverso il reinserimento lavorativo. L’evento che ha il patrocinio dei comuni di Verona, Negrar, Oppeano e Mezzane di Sotto ed il contributo di AMT S.p.A., Helios iImpianti Elettrici, Obiettivo Casa s.r.l, Serramenti Verona s.r.l, Frigali Michele Autofficine, Just on Business S.p.A, BG Costruzioni s.r.l, Studio di Consulenza del Lavoro Tonegutti – Ferrari – Montefameglio, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per il progetto “La Luce di Casa” che prevede il rifacimento di tutti gli infissi della comunità psichiatrica di Castagnè. “Per gli ospiti di Fondazione GAV che soffrono di disagio psichico, la comunità è la loro famiglia e noi tutti vogliamo che sia un luogo accogliente in cui possano sempre di più sentirsi protetti e accolti” continua Albertini.

Informazioni e contatti

Per info 045 8343217 o inviare una mail a gruppogav@fondazionegav.org.

I parcheggi consigliati sono: Parcheggio Centro , Via campo Marzo 3 Verona e Parcheggio Tribunale, Via dello Zappatore, Verona.

Web: https://www.fondazionegav.org/index.php/news