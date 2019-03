Cena al buio con Manuel Marson promossa da Fidas Verona a Colognola i Colli

Martedì 26 marzo 2019, a grande richiesta, seconda "Cena al buio" marchiata Fidas Verona - Sez. Colognola ai Colli in collaborazione con Auser e Manuel Marson, campione italiano e vice campione mondiale di paratriathlon, siamo lieti di proporre ai partecipanti un’esperienza unica, un viaggio che possa farci scoprire una nuova dimensione del gusto.

In maniera amichevole potremmo conoscere la quotidianità di una persona non vedente e colpire profondamente la nostra immaginazione. Una significativa occasione per appropriarci di tutti i nostri sensi, stimolandoci ad ascoltare noi stessi e gli altri.

Informazioni e prenotazioni

colognola@fidasverona.it

Cell. 333 9173258 (Referente Giovani)

La quota di partecipazione è di € 30

Limite massimo di 45 persone



Non esitate a contattarci, Vi aspettiamo.