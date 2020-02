"Cena a sorpresa" e "La strana coppia": risate e riflessioni sulla coppia presso Modus

Doppio appuntamento al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, questo fine settimana con due commedie tra le migliori scritte da Neil Simon, celebre commediografo americano tra i più significativi della contemporaneità. Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 21.15 va in scena “Cena a sorpresa” allestita dal Gruppo Lavanteatro per la regia di Andrea De Manincor, una commedia di straordinaria ironia e sagacia, che affronta il tema della crisi di coppia, passando dalla leggerezza narrativa delle situazioni, fino a trasmettere con grande intensità la separazione e la possibile riappacificazione di coppie “scoppiate”.

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 18 arriva da Padova la Compagnia Teatro Fuori Rotta, nota per l’alto livello delle sue produzioni, che porta in scena la celeberrima “La strana coppia”, probabilmente la commedia più amata e rappresentata degli ultimi cinquant’anni. In scena la comica quotidianità di due amici che condividono per necessità l’appartamento, andando in breve a non sopportare più la convivenza.

I due spettacoli fanno parte del Percorso “Coppie a scoppio”, una serie di commedie per sorridere e riflettere sul tema della coppia, in tutti i sensi. Con il biglietto di "Cena a sorpresa" di sabato si gode di uno sconto del 50% sul biglietto di “La strana coppia” di domenica.

Informazioni e contatti

Informazioni e prenotazioni su modusverona.it