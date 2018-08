La cantautrice Cecilia in concerto sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

“Cantautrici” è una rassegna di musica indipendente tutta al femminile. Per quattro venerdì il Roof Garden ospiterà musiciste note della scena indie italiana, che per qualità artistiche e personalità emergono ed escono dalla proposta mainstream. Il tutto in solo, strumento e voce.



Venerdì 24 agosto Cecilia porterà la sua arte nella splendida cornice del Roof Garden. Sin dall’infanzia Cecilia ha fatto dell’arpa il suo strumento inseparabile, che ha accompagnato la sua bellissima voce in lunghi viaggi all’estero e esperimenti musicali che spaziano tra jazz, elettronica, folk e rock. Tantissimi i concerti e le collaborazioni con teatri, musicisti e palcoscenici importanti, tra le quali Sanremo 2018 a fianco di Max Gazzè.



Eseguirà brani inediti tratti dal suo disco Guest (Label Qui Base Luna)



Lounge bar dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.00



Ingresso con prima consumazione € 10,00.



Comunicateci la vostra presenza registrandovi a questo link.



Un evento in collaborazione con @Doc Live.



