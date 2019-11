A Castelnuovo del Garda l'evento "Sardegna in piazza" tra sapori e prodotti artigianali tipici

Da giovedì 21 a domenica 24 novembre, Castelnuovo del Garda ospiterà “Sardegna in piazza”, l’evento itinerante che porta la Sardegna in vari Comuni d’Italia. Nel corso della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, i visitatori potranno andare alla scoperta dell’enogastronomia e dell’artigianato tradizionale dell’isola.

«Non si tratta di un comune mercatino itinerante di prodotti regionali − spiega l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti − ma di un vero e proprio viaggio negli usi e costumi tipici di un’isola che ha moltissimo da offrire nei settori della cultura, dell’artigianato, del turismo e dell’enogastronomia».

Nel corso della manifestazione si potranno assaggiare antiche ricette tramandate da generazioni, come il maialino cotto alla sarda, disponibili anche da asporto. Sarà possibile acquistare prodotti tipici non sempre di facile reperibilità, come i papasinos (dolci di pasta frolla, noci, uva passa e mandorle), il torrone di Tonara, senza zucchero e fatto con solo miele e noci, il pane guttiau e carasau, il prosciutto di pecora, una vasta gamma di pecorini, la bottarga, il mirto di Selargius, il vino Cannonau, la tipica birra sarda, la Ichnusa, e tante altre prelibatezze, tutte da scoprire. Completano l’offerta spettacoli folcloristici, prodotti dell’artigianato locale, come spiccano i celebri coltelli di Pattada.

Gli stand apriranno in piazza della Libertà giovedì 21 novembre alle 11 e funzioneranno sino alle 23; venerdì 22 dalle 8 alle 23; sabato 23 dalle 8 alle 23 con sagra delle seadas e del mirto; domenica alle 17 esibizione del gruppo folcloristico di balli tipici con chiusura degli stand alle 22.

Informazioni e contatti

Web: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it