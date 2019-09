A Castelnuovo del Garda la 55esima Festa dell’Uva

Enogastronomia, concerti ed eventi sportivi: queste le principali attrattive dell’edizione numero 55 della Festa dell'Uva, in programma dal 13 al 15 settembre a Castelnuovo del Garda.

Taglio del nastro alle 20 di venerdì 13 davanti al municipio. Il percorso offrirà stuzzicanti tappe gastronomiche lungo via Marconi: insieme ai vini del territorio si potrà apprezzare pesce di lago e formaggi tipici, mentre all’enoteca allestita al centralissimo Brolo delle Melanie si potranno gustare i piatti della cucina ligure nell’originale abbinamento con il vino Moro dal Castel.

La Festa dell’Uva segna infatti il debutto stagionale del Moro nel piatto, rassegna dedicata al vino simbolo del paese. Sino alle festività natalizie, nei locali aderenti, verranno serviti piatti con il Moro dal Castel, mentre nelle attività commerciali sarà possibile acquistare i prodotti realizzati con questo particolare ingrediente, come pane, croccanti, focacce e formaggi. E ancora: pizza in via Roma, piatti tradizionali in via del Fante, pesce fritto in piazza degli Alpini, trippe alla baita degli Alpini e birreria in via Pozzetto.

Grande spazio verrà riservato alla musica con tre concerti alle 21.30 davanti al municipio: venerdì 13 settembre i Nova-Tributo ai Queen; sabato 14 i Sonorha e domenica 15 i Gem Boy. Sempre domenica, al Brolo delle Melanie, esibizione di AmbraMarie, concorrente della seconda edizione di X Factor e voce ufficiale di Radiofreccia.

Numerosi gli appuntamenti sportivi: sabato 15, alle 15.30, a Montealto, il IX Trofeo Città di Castelnuovo Junior Bike e domenica 15 la tradizionale corsa podistica Marapergola, giunta alla 48ª edizione, con partenza alle 8.30. Sempre legato alla Festa, il Palio dell'Uva, regata di voga veneta su gondolini gardesani, in programma sabato 21 settembre, alle 16, al lido Campanello.

In sala civica Libertà il Gruppo Click Amici della fotografia proporrà la mostra “Il territorio di Castelnuovo” con poesie di autori locali. Completano il programma la visita alle ville storiche di Castelnuovo del Garda a cura del gruppo Ctg “El Vissinel” e il concerto della banda cittadina (domenica alle 16), artisti di strada itineranti e un luna park in piazza della Libertà.

La manifestazione è stata presentata in municipio dal sindaco Giovanni Dal Cero e dall’assessore alle manifestazioni Thomas Righetti: «La Festa dell’Uva è un appuntamento autentico, che vede impegnati decine di volontari e ospita iniziative promosse dalle associazioni – ha detto il sindaco Dal Cero −. Invito la gente della provincia veronese e i turisti in vacanza sul lago di Garda a conoscere da vicino questa manifestazione, che ha saputo mantenere inalterato nel tempo il suo carattere popolare»

«Una tre giorni organizzata in ogni dettaglio grazie al lavoro corale di chi collabora per la buona riuscita della festa – ha precisato Righetti –. Anche in questa edizione non mancheranno le ben note casette di legno, che ospitano insieme Cantine e associazioni, gli appuntamenti sportivi come la corsa podistica “Malapergola” e la competizione di mountain bike, ed aree attrezzate per il divertimento dei più piccoli».

Informazioni e contatti

Web: https://www.visitcastelnuovodelgarda.it/it/home/

- https://www.facebook.com/visitcastelnuovodelgarda/

- https://www.facebook.com/festadelluvacastelnuovo/