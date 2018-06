Al Castello di Torri del Benaco è in arrivo il Brewery Festival 2018

Brewery Festival 2018, il terzo appuntamento della rassegna sarà dal 6 all'8 Luglio 2018 sul lago di Garda presso il Castello di Torri del Benaco in viale Guglielmo Marconi.



THE BEST BEER AND STREET FOOD EXPERIENCE - Torna la terza edizione del "Brewery Festival", la grande fiera della birra artigianale e il migliore street food, con il patrocinio del Comune di Torri del Benaco.



Per tre serate, nel cuore della città, si potranno degustare le migliori birre artigianali, accompagnati da food truck che proporranno street food originali e sfiziosi, per tutti i gusti.

L'evento sarà ad ingresso libero.

SHOW - Sul palcoscenico di Brewery Festival non mancheranno esibizione di Live Band e Dj set per un programma ricco e completo.

AREA BIMBI - Tantissimi intrattenimenti per i più piccini.

ORARI FIERA

Venerdì: 18.00 – 00.00

Sabato: 11.30 – 00.00

Domenica: 11.30 – 00.00

Ingresso libero

(fonte Facebook)