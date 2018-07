Al castello scaligero di Villafranca di Verona sei appuntamenti di teatro sotto le stelle

A Villafranca di Verona ad agosto va in scena l’allegria! Nella magica atmosfera del Castello Scaligero sono in arrivo sei appuntamenti teatrali per divertire grandi e piccini. L’Assessorato alla Cultura del comune di Villafranca di Verona, in collaborazione con la compagnia «Il Nodo Teatro», ha infatti ideato una rassegna varia e spumeggiante che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto.

Si inizia mercoledì 1 agosto con «Il viaggio del signor Perrichon». In questa esilarante commedia, scritta da Eugene Labiche e con regia di Raffaello Malesci, si ride di gusto delle buffe peripezie del bizzarro e vanitoso Perrichon alle prese con la sua prima vacanza e con gli agguerriti pretendenti della figlia. Chi riuscirà ad ottenere la mano dell’amata? Si prosegue domenica 5 agosto con «Pinocchio», la memorabile storia del burattino più vivace che ci sia! Dal capolavoro di Collodi uno spettacolo colorato e frizzante per rivivere tutte le famose disavventure di uno dei personaggi più amati dai bambini di oggi e di ieri. Regia di Raffaello Malesci.

Mercoledì 8 agosto l’appuntamento è invece con «Serata in Famiglia» per la regia di Francesco Buffoli e Daniele Bottini. Scherzi e rancori, battute e offese… una cena si rivela, in questa moderna e vivace commedia, un’occasione di incontro e di scontro, in cui si fronteggiano mondi contrapposti, si rivelano segreti disarmanti e si mettono alla prova le amicizie di una vita. La storia di «Aladino e il Genio della Lampada» è invece la protagonista dell’appuntamento di domenica 12 agosto, con regia di Raffaele Malesci. Tutta la magia de «Le mille e una notte» e l’allegria di un genio davvero irresistibile per immergersi nella mirabolante storia di Aladino e dei suoi fantastici desideri.

Mercoledì 15 agosto è invece il turno di una spassosa commedia di Molière per la regia di Alberto Cella: «Le Furberie di Scapino». Due padri avari, due amori contrastati e due figli che desiderano solo essere felici. Per fortuna lo scaltro Scapino è dalla loro parte e si inventa davvero di tutto per beffare i gretti padri ed assicurare ad ognuno il proprio lieto fine. La rassegna si chiude infine domenica 19 agosto con «Gnomo Nasone» una celebre favola tedesca, per la regia di Raffaello Malesci, che sa deliziare anche gli spettatori più piccoli. Un bambino viene trasformato da una strega cattiva in un buffo gnomo dal naso lungo… ma niente paura! Grazie alla sua passione per la cucina e la sua voglia di fare, affronterà al meglio ogni avventura!

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 Ingresso posto unico 5 € per ogni spettacolo.

Per informazioni: tel. 030-9109210 mail: info@ilnodo.com sito web: www.ilnodo.com