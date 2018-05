"Cassina: The Other Conversation" inaugura DESIGN+, un ciclo di eventi dedicati ai professionisti e agli appassionati di design

Giovedì 10 maggio lo showroom MODO+ di San Pietro in Cariano (Verona) inaugura un ciclo di eventi dedicati al design con un intervento di Patricia Urquiola, Art Director di Cassina dal 2015. A moderare la conversazione sarà Laura De Stefano, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Verona.

Patricia Urquiola, architetto e designer di origine spagnola che vive e lavora a Milano, ha collaborato con prestigiosi architetti quali Achille Castiglioni e Vico Magistretti. Ha vinto numerosi premi internazionali e le sue opere sono esposte nei maggiori musei di arte e design, tra cui il MoMa di New York, il Musée des Arts decoratifs di Parigi, il Museo di Design di Zurigo, il Vitra Design Museum di Basilea, il Victorian&Albert Museum di Londra, lo Stedelijk di Amsterdam, e il Museo della Triennale di Milano.

“Cassina: The Other Conversation” inaugurerà DESIGN+, un ciclo di eventi dedicati ai professionisti e agli appassionati di design e interior presso lo showroom di MODO+ di San Pietro in Cariano (VR).

“Il nostro obiettivo è quello di portare la cultura e la passione del design anche qui, in Veneto, lontano dal ‘polo gravitazionale’ di Milano” ha dichiarato Federico Conati, comproprietario di MODO+. “Vogliamo creare un ambiente fertile, occasioni d’incontro e di crescita per architetti e designer dove potersi confrontare, scambiare idee e ricevere stimoli. MODO+, che il prossimo anno festeggia 10 anni di attività, è uno showroom nato per essere punto di riferimento del settore dell’arredo di alta fascia e si rivolge quindi per vocazione naturale ai professionisti e ai clienti più esigenti. L’esperienza pluriennale sviluppata in Conati Franceschetti, le partnership con importanti realtà italiane e internazionali e le competenze del nostro team in continua crescita ci permettono di offrire un know-how e un approccio creativo unico, focalizzato su valori importanti: la concretezza, l’estetica, la progettazione, l’attenzione al dettaglio, la personalizzazione e, naturalmente, il design”.

L’evento si aprirà alle ore 17.30 con un momento dedicato alla stampa. Dalle 18 alle 19 avrà luogo un design talk di Patricia Urquiola, introdotto da Federico Conati e Laura De Stefano, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Verona. Il talk è a numero chiuso e riservato ai professionisti di settore. E’ richiesta la registrazione.

A seguire si terrà un cocktail aperto al pubblico alla presenza dell’architetto. I professionisti interessati a partecipare possono registrarsi al seguente link: goo.gl/JN4Rko

MODO+

MODO+ è lo showroom di design d'interni di Conati Franceschetti, con uno spazio espositivo di circa 1500 mq, punto d'incontro per architetti e designers.

La filosofia di MODO+ è legata all'esigenza di definire modalità alternative agli stereotipi dell'abitare: il nostro showroom si configura infatti come uno spazio libero, e dove libera è l'interpretazione dell'espressione dei prodotti, del design e della tecnologia.

In Modo+, ogni singolo complemento d’arredo trasmette un’emozione che prende forma e spazio, dando vita ad ambienti davvero unici.

E così, pezzo dopo pezzo, colore dopo colore, superficie dopo superficie, architetti e professionisti stringono tra loro un legame di complicità e fiducia, costruendo sogni ed arredando desideri. Ogni volta che Modo+ apre le sue porte a nuove idee e nuovi apporti creativi, nasce una storia nuova.

www.modopiu.it