"Il caso Mahler" al Chiostro Sant'Eufemia di Verona con Sabrina Modenini

Lunedì 27 luglio al Chiostro Sant'Eufemia di Verona va in scena alle ore 21 lo spettacolo "Il caso Mahler", testo di Andrea De Manincor per la regia di Marco Brogi, soggetto e produzione Gionata Lao e in scena Sabrina Modenini.

Protagonista unica in scena l’attrice veronese Sabrina Modenini, qui unica e vera “mattatrice” di una pluralità di approcci femminili. Lo spettacolo è una ricognizione sulla produzione musicale di quelle compositrici che, operando a cavallo tra ‘800 e ‘900, dovettero spesso bilanciare la loro ispirazione artistica con le rinunce legate all’essere donna e al ruolo di moglie e di madre che la società imponeva. Sabrina Modenini dà voce a tanti diversi universi femminili con al centro Alma Schindler, la prorompente moglie di Gustav Mahler.

Distribuzione repliche Eadem produzioni | Email: eademproduzioni@libero.it | Tel. 045/5709844 | Web: https://eademproduzioni.wordpress.com/

- http://www.estateteatraleveronese.it

