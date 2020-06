Nel parco di Villa Ferrari in scena lo spettacolo "I casi del brigante Gian dei Brughi"

Il 5 luglio 2020 si terrà il primo degli appuntamenti della rassegna "Improvvisamente l'estate scorre", organizzati da Associazione Tartaruga con il patrocinio del Comune di Tregnago (informazioni sulla rassegna qui: https://www.matteozenatti.net/2020/06/28/improvvisamente-lestate-scorre/). Un evento della durata massima di venti minuti (replicabile), con 15 posti numerati gratuiti a prenotazione obbligatoria, con postazioni distanziate in piedi, a meno che non ci si porti una seggiola pieghevole (se si raggiungesse il numero di 15 prenotazioni, l'evento verrà replicato alle 18.30, e così via, fino alle ore 20).

Al parco di Villa Ferrari si esibirà Chiara Magri, di Teatro del Vento di Bergamo, accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo da Matteo Zenatti. Si racconterà la vera storia del brigante in fuga che ispirò una delle storie presenti nel Barone Rampante di Italo Calvino. È un estratto dallo spettacolo che Teatro del Vento porta da anni nei parchi e nei boschi d'Italia, un omaggio all’opera di Italo Calvino, per non dimenticare chi, ancora oggi, s’arrampica sugli alberi a guardare il mondo da un altro punto di vista.

Informazioni e contatti

I posti vanno prenotati o per email scrivendo a scrivi@matteozenatti.net, o per telefono (messaggi, Whatsapp, chiamata) al 3479640311. Al ricevimento della prenotazione, vi invieremo un codice da tenere sul telefono e mostrare all'ingresso dell'evento.

