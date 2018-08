Torna al teatro romano dopo 9 anni il concerto con grandi ospiti "Casarotti & Friends"

Torna al Teatro Romano, dopo 9 anni, lo spettacolo “Casarotti & Friends”. Per l’occasione, parte dei ricavati verranno devoluti ad Abeo ed in particolare al progetto di riqualificazione di Villa Fantelli.

Mercoledì 5 settembre, alle ore 21, assieme a Fabio Casarotti dei Nuovi Cedrini, saliranno sul palcoscenico tantissimi altri volti noti dello spettacolo. Dai Ridillo a Fede Poggipollini, per proseguire con i Montefiori Cocktail, i Sonohra, gli Ska-J, Enrico Nascimbeni, Filippo Graziani, AmbraMarie, Beatrice Pezzini e una delle icone del rock italiano, Omar Pedrini. Ad accompagnare musicalmente gli artisti toccherà a Ostetrika Gamberini e Franz Bazzani con Erik Spedicato, Lucio Piccoli e Stefano Menato. La serata sarà presentata da Francesca Cheyenne di Rtl 102.5 e da Timothy Cavicchini, nella sua duplice veste di showman e cantante. Insieme a loro anche Fernando Proce, dj e speaker.

Non sarà solo la musica ad intrattenere gli spettatori, durante la serata verranno allestiti anche un “cooking show”, una “zona lounge” gestita da Mister Neuro di Strisca la Notizia assieme a Charlie Gnocchi, oltre ad uno spazio di intrattenimento che vedrà sul palco la comica Laura Magni e il volto di Rtl Conte Galè.

I biglietti sono in vendita online sui siti di Ticketone, Unicredit e Geticket o negli uffici di Eventi, in via Carlo Cattaneo 14.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.eventiverona.it, sulla pagina facebook dedicata all’evento, o al numero 045 8039156.

Lo spettacolo è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco e dall’ideatore dello show Fabio Casarotti. Erano presenti anche il presidente di Abeo Pietro Battistoni e i presentatori Francesca Cheyenne e Timothy Cavicchini.

«Siamo felici di ospitare nuovamente questa serata – ha sottolineato Bertacco –, che anche in passato ha portato a Verona la musica rock in chiave ironica e irriverente. Quest’anno al divertimento si unirà anche una nobile causa, ossia sostenere l’Abeo e la ristrutturazione di Villa Fantelli, progetto che prevede non solo una nuova sede per l’associazione, ma anche la costruzione di 6 mini appartamenti per i piccoli che subiscono il trapianto di midollo».