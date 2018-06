Casa di salute e di...arte: "Guardando la natura"

Venerdi 29 giugno alle ore 18,30 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in Via Bramante 15 a Verona, zona stadio, viene inaugurata la mostra di pittura “Guardando la natura". In questo nuovo appuntamento espositivo continua la proficua collaborazione tra l'Associazione Casa di Salute Verona ed il Liceo Artistico “Nani-Boccioni”.

Saranno esposti dei dipinti realizzati dagli studenti della classe 3 B , anno scolastico 2017-18. In questo progetto, coordinato dalla docente referente prof.ssa Loretta Viscuso, gli studenti hanno avuto la possibilità di scegliere gli elementi della natura che sentono più vicini: erba, fiori, alberi, mare... e di comprendere come il loro sguardo, interagendo con questi elementi, li trasformi.

La mostra si inserisce sempre nell'ambito dell'iniziativa “Casa di salute e di.. Arte”, nato dall'idea dei medici dell'Associazione di portare, attraverso la cultura e l'arte, elementi di bellezza anche negli ambulatori medici, luoghi dove spesso prevalgono la sofferenza e la preoccupazione.

Le opere rimarranno esposte fino al 15 ottobre 2018, in orario di apertura dello studio medico: 8-20, dal lunedì al venerdì.

Gallery