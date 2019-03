"Religione e arti", seminario del professor Pier Angelo Carozzi alla Fondazione Campostrini

Nel ciclo Religione e arti il professor Pier Angelo Carozzi affronterà il tema “Tra mecenatismo, committenza e collezionismo” durante i quattro mercoledì di marzo, dalle 15 alle 17, alla Fondazione Centro Studi Campostrini, in via Santa Maria in Organo, 4, a Verona. Per partecipare agli incontri a ingresso gratuito è necessario avere una buona conoscenza di base della storia dell'arte.

Durante il seminario il professor Pier Angelo Carozzi, già docente di Storia delle religioni all’Università di Verona, prenderà in esame il rapporto tra religioni e arti attraverso il significato e il valore della committenza e del mecenatismo a partire dalla cosiddetta “mezzaluna fertile”, ossia il Vicino Oriente antico di Mesopotamia, Egitto e Iran. Si soffermerà poi sull'opera capitale di Alessandro Magno e sul suo progetto innovativo e universalistico di cosmopolitismo ellenistico, successivamente connesso con la strategia imperiale di Cesare Augusto sul mondo mediterraneo, attuata soprattutto attraverso il pervasivo potere delle immagini, vero mastice della compagine dell'impero romano. Da ultimo si analizzerà la trasformazione dell'istituto imperiale di Roma per opera di Costantino, con cui si avvia quel processo di pseudomorfosi delle arti, finalizzato a sanzionare l'investitura politica del cristianesimo come religione di Stato.

Il programma completo:

6 marzo dalle 15 alle 17: Mesopotamia, Egitto, Iran ;

; 13 marzo dalle 15 alle 17: Alessandro Magno e l'ellenismo ;

; 20 marzo dalle 15 alle 17: Augusto e l'Impero romano ;

; 27 marzo dalle 15 alle 17: Costantino e l'Impero Romano Cristiano.

Per informazioni chiamare il numero di telefono 045-8670798, visitare il sito www.centrostudicampostrini.it o inviare una mail a: info@centrostudicampostrini.it.