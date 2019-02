"CarneVales": a Valeggio sul Mincio si festeggia il carnevale

Sabato 2 marzo 2019 a Valeggio sul Mincio, grande festa in maschera per tutti i bambini, con laboratori creativi, giochi, intrattenimento e concorso mascherine, con ricchi premi per tutta la famiglia e una merenda da re! In caso di maltempo "CarneVales" si sposta al Mercato Ortofrutticolo - Località S.Graziano.

A cura di Pro Loco Valeggio sul Mincio, in collaborazione con Comune di Valeggio sul Mincio, AS.LI.PE.VA., Parrocchia di Valeggio sul Mincio e Tangram Onlus Cooperativa Sociale.

Info: tourist@valeggio.com - 045.7951880

(fonte Facebook Pro Loco Valeggio sul Mincio)