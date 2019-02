Si festeggiano il carnevale e il "World Wildlife Day" al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Gardaland SEA LIFE Aquarium è da sempre attivo in iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia dei mari e alla conservazione delle specie marine; la sua mission, in particolare, è l’edutainment, ovvero educare divertendo così che i suoi Ospiti si innamorino degli oceani e imparino a rispettare le creature che li abitano attraverso il divertimento e le esperienze ravvicinate. Il Carnevale e il World Wildlife Day rappresentano in questo senso opportunità uniche per sviluppare nuove e coinvolgenti attività, che avvicinino gli Ospiti al fascino del mondo sottomarino e li rendano coscienti dei pericoli che esso corre.

In occasione del Carnevale – da sabato 2 a martedì 5 marzo – alle ore 13.00 sarà possibile incontrare Prezzemolo e scattare con lui qualche simpatica foto; inoltre Gardaland SEA LIFE Aquarium proporrà un divertente laboratorio per famiglie sull’importanza del travestimento nel mondo sottomarino. Alle ore 14 presso la Vista Oceanica, i piccoli Ospiti e i loro genitori avranno modo di scoprire – attraverso coinvolgenti quiz e colorate immagini – come molti pesci, per sfuggire a possibili predatori oppure per cacciare, si travestano da altri esemplari molto più pericolosi o si mimetizzino con l’ambiente circostante per passare inosservati.

Il curioso pesce cometa, ad esempio, se impaurito o disturbato, si nasconde tra le rocce lasciando fuori solo la parte posteriore del corpo, che viene così scambiata per una murena; il cavalluccio marino pigmeo, una specie scoperta recentemente e in via di estinzione, è invece ricoperto da una gran quantità di tubercoli rossi e arancioni che gli permettono di mimetizzarsi alla perfezione tra le gorgonie; il pesce pipistrello a disco invece, grazie alla forma del suo corpo molto appiattito, alle sue pinne allungate e arrotondate e alla sua livrea marrone scuro, viene facilmente scambiato per una foglia secca e di conseguenza non viene visto come cibo dai predatori del mare. Da sabato 2 a martedì 5 marzo tutti i bambini fino ai 12 anni che si presenteranno alle casse con una maschera di Carnevale potranno accedere all’Acquario gratuitamente; nel weekend del 2 e 3 marzo la promozione sarà valida solo a fronte di un adulto pagante.

Domenica 3 marzo, inoltre, ricorrerà la Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day), quest’anno incentrata sul tema “La vita sott’acqua: per le persone e il pianeta”; gli obiettivi dell’evento sono quelli di evidenziare le criticità della vita selvatica marina e di valorizzare le iniziative a tutela delle specie a rischio.

Gardaland SEA LIFE Aquarium, in occasione di questo importante evento e in linea con la sua mission educativa, proporrà un approfondimento guidato da un talker per sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dei mari e dei suoi abitanti. Tutti, infatti, possono contribuire, anche con piccoli gesti, alla salvaguardia dell’ambiente e utilizzare in modo più consapevole le risorse fornite dall’ecosistema marino: in questa occasione gli Ospiti potranno dunque imparare a riciclare al meglio i rifiuti, migliorare le proprie abitudini quotidiane per rispettare di più l’ambiente e comprendere l’importanza della scelta dei prodotti che si acquistano, evitando ad esempio quelli testati sugli animali.

L’approfondimento si svolgerà alle ore 13 presso la Sala Cinema dell’Acquario; al termine della spiegazione le famiglie potranno poi cimentarsi nella creazione del loro animale preferito grazie ad un laboratorio che utilizzerà materiali di riciclo.

Da sabato 2 a martedì 5 marzo Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto dalle 10.00 alle 16.00.