Un Carnevale con i "My Little Pony" alle Corti Venete

La magia del carnevale e dell’amicizia arriva anche al Centro Commerciale Le Corti Venete con alcuni ospiti del tutto inaspettati: i My Little Pony. Sabato 10 febbraio dalle 16, infatti, i pony più famosi della televisione porteranno un po’ dei loro colori per festeggiare insieme ai bambini sulle ali della fantasia.

Due delle protagoniste della serie animata, Rainbow Dash e Pinkie Pie, coinvolgeranno i più piccoli in alcuni laboratori dedicati al carnevale. Sarà possibile creare insieme ai personaggi del cartone animato alcune mascherine decorate, bacchette magiche e non mancherà l’angolo make-up&hairstyle, dove ci si potrà truccare e acconciare i capelli per la festa. Infine Rainbow e Pinkie si esibiranno in un favoloso spettacolo, Il potere dell’amicizia. Ma non è finita qui, perché al termine della giornata i bambini sfileranno con le maschere di carnevale a ritmo di musica e riceveranno moltissimi gadget (fino a esaurimento scorte).

Il cartone animato My Little Pony nasce negli anni Ottanta basata sull’omonima linea di giocattoli della Hasbro. L’autrice della serie più recente, l’animatrice statunitense Lauren Faust, ha lanciato il format nel 2010 con il titolo My Little Pony: l’amicizia è magica. La protagonista dell’avventura è l’unicorno Twilight Sparkle, allieva prediletta di Princess Celestia, sovrana di Equestria. Twilight, introversa e poco socievole, viene inviata dalla sovrana nella città di Ponyville per stringere nuove amicizie; qui, Twilight conoscerà i pony Applejack e Pinkie Pie, i pegasi Fluttershy e Rainbow Dash e l'unicorno Rarity. E insieme, finalmente, scopriranno il valore dell’amicizia.

Le principali tematiche trattate sono l'amicizia e i suoi diversi aspetti. Spesso gli episodi si concludono con una lezione educativa e a fine puntata la lezione viene riassunta da uno dei personaggi in una lettera da inviare a Princess Celestia. Queste caratteristiche hanno fatto apprezzare il cartone animato sia alla critica che al pubblico, composto non più solo da bambini, ma anche da adolescenti e adulti.