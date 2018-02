Alla Biblioteca civica di Oppeano il laboratorio di carnevale con le tipiche frittelle

Sarà un febbraio ricco di eventi e occasioni per incontrarsi alla Biblioteca civica di Oppeano e ai punti prestito di Vallese e Ca’ degli Oppi. Giovedì 8 febbraio alle ore 16.15 a Ca’ degli Oppi Arrivano i coccodrilli… Le letture ad alta voce a cura del Gruppo Nati per Leggere, che proseguono alla biblioteca e punti prestito. I prossimi appuntamenti sono mercoledì 21 febbraio alle ore 16.15 a Oppeano e sabato 24 febbraio alle ore 10.00 a Vallese. Venerdì 9 febbraio alle ore 16.30 a Oppeano si terranno invece le letture ad alta voce per bambini dai 0 ai 3 anni: a cura del Gruppo Nati per Leggere, proseguiranno altresì i venerdì 9 marzo, 6 aprile e 4 maggio.

Martedì 13 febbraio alle ore 20 prosegue a Ca’ degli Oppi l’affascinante corso Il lettore custode, formazione per volontari, a cura della libraia Alessia Napolitano della Libreria Radice-Labirinto. Un corso basato sulla lettura di un libro, fatto per lo più un fatto intimo e rito che avvicina i bambini all’immaginario, che semina la bellezza delle parole, che apre le porte alla narrativa e all’ascolto. “Dimenticando ogni velleità attoriale, la lettura deve essere il più possibile vera e personale; il libro è infatti un luogo di quiete, dove il tempo si dilata, dove si impara la fatica e la pazienza, virtù necessarie se si desidera coltivare nei bambini un orecchio d’oro perché la capacità di ascoltare, come quella di saper guardare, si costruisce nel tempo. I buoni libri insegnano al lettore la capacità di distinguere le storie belle da quelle che vogliono solo insegnare; i buoni libri provocano empatia”, spiega Alessia Napolitano; “I libri belli della mia infanzia risuonano ancora in me, tanto che, oggi, come libraia aspiro ad un ritorno al bagliore quieto delle storie, alla loro voce mai affettata, al loro suono pulito e vero aldilà di qualsiasi precetto o convinzione”. Questo è il 2° incontro teorico dopo la serata del 6 febbraio scorso. Sarà un viaggio affascinante attraverso la lettura per l’infanzia, che proseguirà sempre al Punto prestito di Ca' degli Oppi (via D. Bertini, 67) sabato 17 febbraio dalle ore 16.00 alle 18.00 con una prova pratica. L’iscrizione è obbligatoria e ai partecipanti al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per le feste di Carnevale è stato pensato un divertente e goloso laboratorio alla Pasticceria Sogni Golosi di Vallese: giovedì 22 febbraio p.v. alle ore 16.15 fino alle 18.00. Riservato, su prenotazione ai bimbi dai 6 agli 11 anni, per imparare a impastare e cuocere le frittelle tipiche del periodo!

In occasione invece della festa del papà sabato 24 febbraio alle ore 15.00 e poi alle ore 16.30 in biblioteca a Oppeano costruiremo assieme una bella sorpresa per tutti i papà: L’iscrizione è obbligatoria in biblioteca entro il 21 febbraio p.v. Il laboratorio è riservato ai bimbi dai 6 agli 11 anni, che dovranno portare con sé l’astuccio con colori, matite, colla e forbici.

In primavera i laboratori e corsi della Biblioteca di Oppeano proseguiranno con tante belle novità che saremo a comunicarvi quanto prima. Per adesso vi lasciamo i contatti della Biblioteca per ulteriori informazioni: tel. 045.713.57.88 email:biblioteca@comune.oppeano.vr. it