Appuntamento da non perdere con la "Ciaspolata apericena di Carnevale"

Sabato 2 marzo 2019 imperdibile evento speciale: "Ciaspolata apericena di Carnevale" in Alta Lessinia. A grande richiesta ritorna l'evento speciale di Carnevale in Lessinia con le ciaspole ai piedi: una imperdibile ciaspolata "apericena" da Passo Fittanze a Malga Lessinia.

Si inizia con l'aperitivo al bar Passo Fittanze, dove le ragazze Dal Corso ci delizieranno con la loro ospitalità; subito dopo indosseremo le ciaspole e partiremo quindi alla volta del Rifugio Malga Lessinia dove ci aspetta un ricco buffet, musica in malga e divertimento assicurato.

Grado di difficoltà: media

Durata ciaspolata: 2:50 di cammino (in totale tra andata e ritorno)

Noleggio ciaspole, tazza in omaggio, guida, aperitivo e cena buffet inclusi nel prezzo!

Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking per poter indossare correttamente le ciaspole e un'abbigliamento invernale adeguato. Si Consiglia anche di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.

NOTE: La cena a buffet prevede Gnocchi di Malga, pane, salumi, formaggi, dolci della casa, acqua, vino, caffè.

Escursione sconsigliata ai minori di 14 anni.

AVVERTENZE: Consigliamo di raggiungere il punto di ritrovo a Passo Fittanze con auto munite di gomme invernali e catene a bordo.

Programma della serata

Ore 19,00 - Aperitivo al bar Passo Fittanze

Ore 19,30 - Consegna ciaspole e partenza escursione

Ore 21,15 - Arrivo al Rifugio Malga Lessinia

Ore 21:30 - cena a buffet e musica in malga

Ore 23,00 - Partenza dal rifugio

Ore 00:30 - Arrivo alle auto