A Bardolino torna l'imperdibile appuntamento con il carnevale di Bacco e Arianna

Sabato 23 febbraio torna a Bardolino l'appuntamento con il carnevale di Bacco e Arianna, l'evento dedicato ai più piccoli che porterà nei vicoli del centro storico e sul lungolago, decine di maschere e gruppi folkloristici provenienti da ogni parte d'Italia.

La partenza è prevista alle ore 14.30 da Piazzale Gramsci per poi toccare, tra le altre, Piazza Lenotti e Piazza Guerrieri, terminando la passerella in Piazza del Porto con giochi e gonfiabili per bambini e gli immancabili gnocchi Avesani accompagnati dal vino rosso Bardolino.

(fonte Facebook Bardolino Top)