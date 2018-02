Torna a Bardolino il fantastico Carnevale di Bacco e Arianna con oltre 500 maschere

Sabato 10 febbraio torna a Bardolino l’appuntamento con il carnevale di Bacco e Arianna, l’evento dedicato ai più piccoli che porterà nei vicoli del centro storico e sul lungolago, centinaia di maschere e gruppi folkloristici provenienti da ogni parte d’Italia. La partenza è prevista alle 14.30 da Piazzale Gramsci per poi terminare la passerella in Piazza del Porto. La sfilata conterà circa 500 maschere.

Come tradizione saranno i bambini i veri protagonisti della giornata, con numerosi punti dove poter attendere il passaggio delle maschere in compagnia di attrazioni e giochi. In Piazza Catullo, ad esempio, saranno installati alcuni gonfiabili ad utilizzo gratuito, mentre in Piazza Matteotti il gruppo giovani della Croce Rossa Italiana allieterà i più piccoli con palloncini e trucca bimbi.

Non mancheranno i tradizionali gnocchi Avesani, cucinati e serviti dal gruppo Avis di Bardolino in zona porto, accompagnati dall’immancabile vino Bardolino che vedrà alla mescita il Gruppo Alpini locale e dall’Amo Baldo Garda che distribuirà cioccolata calda e una merenda per i più piccoli.

In contemporanea al carnevale, il paese sarà colorato di rosso per la prima edizione di Garda Lake in Love, manifestazione che vedrà coinvolta gran parte della sponda veronese del Lago di Garda. In Piazza del Porto, in particolare, gli stand allestiti da Provincia di Verona Turismo accoglieranno gli innamorati per lasciare il loro messaggio del cuore, mentre i più piccoli che partecipano al carnevale potranno godere dell’animazione dei point creati da Gardaland e Lidl Italia.

In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a lunedì 12 febbraio con il medesimo programma.

(fonte foto BardolinoTop)