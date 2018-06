"Carmen. Esiste l’opera verista?" allo spazio Modus il secondo appuntamento con Poltronissime esaurite

Mercoledì 13 giugno alle 21.00 in programma allo Spazio Modus il secondo appuntamento della rassegna “Poltronissime esaurite. Quattro serate poco serie aspettando l’Arena”. La sitcom del trio Trovarobe (Gaetano Miglioranzi, Alessandra Torricelli e Lorenzo Garonzi) introdurrà la "Carmen" di Gerges Bizet (biglietto intero 10 Euro).

“Carmen. Esiste l’opera verista?”, se lo chiedono il barista melomane, il critico musicale ammanicato e l’eccentrica soprano ancora una volta esclusi dallo stuolo di critici e intellettuali dal grande palcoscenico areniano. Al bar numero 1 sotto gli Arcovoli si mettono alla berlina i cosiddetti esperti e i loro commenti altezzosi e opinabili. Il teatro lirico è riportato da Miglioranzi, alla sua vocazione popolare: «Tante persone si sentono sempre un po’ in difetto di preparazione culturale quando si avvicinano a questi capolavori, noi vogliamo fare piazza pulita di questi pregiudizi». I Trovarobe vogliono senz’altro riconsegnare la bellezza della musica a tutti quanti attraverso alcuni ascolti delle principali arie dell’opera. E fornendo anche indicazioni storiche e letterarie: la Carmen per esempio mostra analogie con la corrente letteraria del Verismo. Ma sempre tra lazzi e ironia, che non risparmiano neanche il finale tragico e l’amore infuocato della Zingara di Siviglia e Don Jose.

Per informazioni e prenotazioni: www.modusverona.it