Carmen Pierri dalla vittoria di The Voice al palco dei Seat Music Awards

Martedì 4 giugno, è andata in onda la finale di The Voice of Italy, il talent condotto da Simona Ventura, targato Rai Uno.

La finale che ha visto trionfare il coach Gigi D'Alessio, ha premiato come vincitrice, la sua giovane pupilla, Carmen Pierri, la quale vista l'età non si è potuta presentare sul palco dopo la mezzanotte a ritirare il premio.

Ma chi è Carmen Pierri?

La giovane vincitrice ha soli 16 anni, è nata a Salerno e vive con i suoi genitori a Montoro, paesino in provincia di Avellino. La sua più grande passione fin da piccola è la musica e la sua musa ispiratrice, Amy Winehouse. Carmen è una ragazza sveglia, e con le idee chiare, il suo piano B, sarebbe quello di fare il medico.

Mercoledì sera Carmen, dopo la vittoria di The Voice, ha avuto la sua prima apparizione in pubblico, proprio sul palco dell'Arena, in occasione dei Seat Music Awards.

Ecco l'intervista che ci ha rilasciato ieri nel back stage.

Da poche ore hai vinto "The Voice", qual'è la tua emozione?

La mia emozione è indescrivibile, sono piccolina, c'erano tante persone forti e non mi aspettavo di batterle tutte! Adesso non vedo l'ora di continuare il mio percorso e di andare il più lontano possibile. Ringrazio davvero con il cuore tutto il pubblico che mi ha votato

A ritirare il premio al posto tuo c'è stato Gigi D'Alessio..

Si, visto che sono minorenne non ho potuto ritirarlo personalmente, perchè era già passata la mezzanotte. Non potevo stare in studio, ero in hotel e ho seguito tutto dalla televisione. Mi è dispiaciuto non essere la, però mi ha fatto anche tanto piacere che il premio l'abbia ritirato Gigi, perchè è il mio coach e gli voglio bene!

Qual'è l'insegnamento più grande che ti ha dato Gigi D'Alessio?

Gigi lo ringrazio, perchè è una persona umilissima, il consiglio più bello che mi ha dato, è quello di restare me stessa, con l'emozione giusta. Lui è molto legato al fatto di emozionare il pubblico e questa è una cosa che appartiene pure a me.

Visto che hai solo 16 anni, ma hai già vinto un programma come "The Voice", che consiglio ti senti di dare ai tuoi coetanei?

Non mi sembra ancora possibile di aver vinto, ma il consiglio che mi sento di lasciare ai giovani è quello di credere di più nelle nostre possibilità. Ognuno di noi ha del talento, anche se magari non si vede, scavando in noi stessi possiamo trovarlo. Dopo questa esperienza, ho preso più consapevolezza, negli anni anche se sono piccola, tappa dopo tappa, mi sono resa conto che ho dentro qualcosa che vale! Quindi impariamo a credere in noi!

Da "The Voice" al palco dell'Arena di Verona..