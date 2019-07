L’Arena di Verona sale alla funivia di Malcesine con "Carmen" e la "Fiesta hispanica"

Nell’ottica di una sempre più stretta e fruttuosa collaborazione che si declina non solo sul piano artistico, ma anche attraverso importanti azioni di co-marketing tra le due prestigiose realtà, per la prima volta raddoppia l’appuntamento organizzato dalla Funivia Malcesine-Monte Baldo e i complessi artistici della Fondazione Arena di Verona. Elemento di novità del 2019 è un nuovo punto vendita autorizzato per la vendita dei biglietti del Festival lirico.

I turisti che si immergono nel paesaggio mozzafiato del Monte Baldo saranno infatti accompagnati per tutto il loro percorso in funivia da elementi scenografici, video emozionali ed immagini che li guideranno in un viaggio all’interno dell’opera in Arena e potranno assicurarsi subito il loro posto per una delle serate del Festival.

Si comincia mercoledì 7 agosto 2019 alle ore 14.30 con il Ballo dell’Arena, la star dell’opera Géraldine Chauvet e Patrizia Quarta al pianoforte in un programma dedicato ai ritmi e ai colori spagnoli nelle opere di Verdi e di Bizet. Il programma del 7 agosto è una grande Fiesta hispanica, animata dalle pagine più celebri di Bizet e da alcuni brani verdiani destinati anche alla danza: come la festa di La Traviata e il balletto de Il Trovatore, di rarissima esecuzione. La presenza della star dell’opera Chuavet non è casuale: il mezzosoprano francese è infatti specialista del ruolo di Carmen, che ha interpretato in tutto il mondo e dal 2009 all’Arena di Verona, dove è appena tornata protagonista per due recite.

Per chiunque volesse informazioni sull’Arena Opera Festival 2019 e acquistare biglietti, da quest’anno è attivo in loco un vero e proprio Punto Rivendita Autorizzato Arena di Verona, in modo di sancire ulteriormente la partnership con Funivia Malcesine-Monte Baldo e avvicinare al bacino gardesano il programma del Festival Lirico. I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria dedicata e brandizzata Arena operativa in Funivia. A supporto di questa attività sono previste comunicazioni audio, passaggi di video promozionali emozionali su monitor e ledwall e immagini degli allestimenti su pannelli fotografici dedicati al Festival collocati ai vari livelli della Funivie di Malcesine.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito in Località Pozza della Stella alle 14.30.

Funivia Malcesine Monte Baldo

Via Navene Vecchia, 12 - 37018 Malcesine (VR)

Tel. +39.045.7400206 - Fax +39.045.7401885

info@funiviedelbaldo.it - www.funiviedelbaldo.it