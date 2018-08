Penultima rappresentazione in Arena per la "Carmen" di Bizet

Martedì 28 agosto alle 20.45 va in scena l’amatissima opera "Carmen" di Bizet per la sua dodicesima recita: doppio debutto nei ruoli maschili per il tenore Amadi Lagha in Don José e Alberto Gazale in Escamillo. La replica di domani sera è anche la penultima per la nuova produzione 2018 dell’Arena di Verona: uno spettacolo storico e dettagliato con la firma di Hugo de Ana per regia, scene e costumi, con le coreografie di Leda Lojodice, il lighting design di Paolo Mazzon, il projection design di Sergio Metalli e il trucco realizzato con Michele Magnani, global senior artist di M.A.C. Cosmetics.

Sul podio areniano il giovane maestro Francesco Ivan Ciampa, avellinese dai successi internazionali. L’altrettanto giovane talento Carmen Topciu riveste i panni della protagonista, femme fatale ma anche simbolo di libertà nella Spagna anni ’30, accanto all’acclamato soprano mantovano Eleonora Buratto nei panni della dolce ma coraggiosa Micaela. Il tenore franco-tunisino Amadi Lagha, vincitore di numerosi premi internazionali, fa il suo esordio assoluto all’Arena di Verona: nel ruolo di Don José ha appena ottenuto un grande successo al Teatro Lirico di Cagliari. Un debutto è anche quello di Alberto Gazale: l’esperto baritono è già stato applaudito all’Arena di Verona in tutti i grandi ruoli verdiani e pucciniani, mentre domani interpreta per la prima volta il toreador Escamillo.

Si confermano nel ruolo di Frasquita il soprano Barbara Massaro, in quello di Mercédès Clarissa Leonardi e il tenore Roberto Covatta come Remendado. Ai contrabbandieri gitani si aggiunge il giovane baritono Biagio Pizzuti, che debutta nei panni di Dancairo. Completano il cast lo Zuniga di Luca Dall’Amico e il Moralès di Gocha Abuladze.

Oltre all’Orchestra e al Coro preparato da Vito Lombardi, Carmen impegna il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, numerosi figuranti, i Tecnici dell’Arena di Verona e il Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani.

Ultima replica: 31 agosto, ore 20.45.

