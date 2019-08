La "Carmen" di Bizet all'Arena di Verona

Martedì 27 agosto Carmen di Bizet, per la penultima recita, scende in una vera e propria arena nell’Arena, nell’originale veste di Hugo de Ana che colloca la vicenda nella repubblica spagnola degli anni Trenta del ‘900. In questo mondo realistico e cinematografico, protagonista è Ksenia Dudnikova con Murat Karahan, Italo Proferisce e Mariangela Sicilia al suo debutto stagionale, dopo il successo dell’inaugurazione 2018. Daniel Oren dirige i complessi artistici areniani.

Ultima replica: 4 settembre 2019 – ore 20.45

Il capolavoro di Georges Bizet è il titolo più rappresentato all’Arena dopo Aida, “regina” dell’anfiteatro veronese. Il 27 agosto e il 4 settembre ricorrono le ultime due occasioni per vederla nell’originale veste creata da Hugo de Ana per l’inaugurazione 2018 e ripresa nell’attuale Festival.

Il regista, scenografo e costumista argentino rilegge l’opera collocandola in una realistica e cinematografica Spagna degli anni Trenta: la luminosa e poi tragica indipendenza della protagonista, donna libera e moderna che affascina e spaventa, si muove nell’irrequieta Repubblica spagnola del primo Novecento che cederà sotto il Franchismo. Tra gendarmi, jeep, moto, biciclette, cavalli, contrabbandieri, frontiere, zingari e toreri, il culmine della vicenda si svolge nella plaza de toros ricreata sin dall’inizio sul grande palcoscenico dell’Arena di Verona. Le luci sono firmate da Paolo Mazzon, le proiezioni da Sergio Metalli e le coreografie da Leda Lojodice, eseguite dal Ballodell’Arena preparato da Gaetano Petrosino, il trucco da Michele Magnani, global senior make-up artist di MAC. Il maestro Daniel Oren, Direttore musicale del Festival 2019, guida l’Orchestra dell’Arena di Verona e il Coro istruito da Vito Lombardi, cui si aggiungono numerosi mimi e figuranti e il Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani.

Carmen è il mezzosoprano russo Ksenia Dudnikova, Don José è Murat Karahan, il giovane Italo Proferisce è il torero Escamillo, fresco di debutto. A loro si unisce il soprano Mariangela Sicilia, che dall’esordio areniano come prima Micaela del 2018 ha inanellato una serie di successi a Macerata, Roma, Valencia e Orange, culminati con il premio Abbiati della critica italiana per La Bohème a Bologna. Completano il cast artisti di fama e carriera internazionale, insieme a giovani talenti che hanno legato il loro successo all’Arena di Verona, tra cuiFrancesco Pittari come Remendado, Gianfranco Montresor come Dancairo, Elisabetta Zizzo come Frasquita, Mariangela Marini comeMercédès, Biagio Pizzuti come Moralès e Krzysztof Bączyk come Zuniga.

