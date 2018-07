Sesta rappresentazione in Arena per la "Carmen" di Bizet al festival lirico

Carmen torna in scena sabato 21 luglio alle ore 21.00, nel nuovo allestimento del 96° Arena di Verona Opera Festival 2018: per la sesta rappresentazione due grandi voci di prestigio internazionale raggiungono l’applaudito cast della première.

La nuova produzione di Carmen per il Festival areniano 2018 è firmata dal maestro Hugo de Ana, con le coreografie di Leda Lojodice, il lighting design diPaolo Mazzon e il projection design di Sergio Metalli. Il trucco è realizzato dal make-up designer Michele Magnani, global senior artist di M.A.C. Cosmetics, in collaborazione con Hugo de Ana, che ha ideato anche i costumi, completati da una selezione di capi Intimissimi, brand del Gruppo Calzedonia.

Alla guida dei complessi artistici dell’Arena di Verona è il direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa. Nei panni della protagonista Carmen ritroviamo l’apprezzato mezzosoprano Anna Goryachova, così come il basso Alexander Vinogradov in quelli del torero Escamillo. Insieme a loro, domani fanno il loro debutto 2018 due giovani cantanti italiani acclamati in tutto il mondo e anche all’Arena di Verona nei Festival precedenti: Francesco Meli e Serena Gamberoni, che costituiscono una coppia sulla scena e nella vita, danno voce e corpo rispettivamente aDon José, il soldato la cui vita sarà sconvolta dall’incontro con Carmen, e a Micaela, che di José è il primo amore e il legame con le proprie origini.

Come Frasquita si riconferma Ruth Iniesta, già applaudita come Liù e Micaela, e come Mercédès Arina Alexeeva, così come ritroviamo il Dancairo di Davide Fersini e il Remendado di Enrico Casari. Completano il cast Gianluca Breda come Zuniga e Gocha Abuladze nei panni di Moralès.

La nuova produzione di Carmen, in scena fino al 31 agosto, impegna l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, numerosi mimi e figuranti, i Tecnici dell’Arena di Verona e il Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani.

Repliche: le prossime repliche nei giorni 3, 9, 12, 22, 25, 28 e 31 agosto inizieranno alle ore 20.45.

