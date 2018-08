"Carmen" in Arena per l'ottava replica della stagione, l'ultima con Anna Goryachova

Carmen è in scena giovedì 9 agosto alle 20.45* nel nuovo allestimento di Hugo de Ana, per la sua ottava rappresentazione nel 96° Arena di Verona Opera Festival 2018. In questa originale lettura Anni ’30 del capolavoro di Bizet, il regista argentino firma anche scene e costumi, con le coreografie di Leda Lojodice, il lighting design di Paolo Mazzon e il projection design di Sergio Metalli. Il trucco è realizzato in collaborazione col make-up designer Michele Magnani, global senior artist di M.A.C. Cosmetics, mentre i costumi vintage sono completati da una selezione Intimissimi, brand del Gruppo Calzedonia.

Sul podio dell’orchestra areniana è il giovane e apprezzato direttore Francesco Ivan Ciampa. Per la sua ultima recita del 2018, Anna Goryachova veste i panni della protagonista Carmen, ruolo con cui ha debuttato all’Arena di Verona e ottenendo un crescente consenso di pubblico e critica.

Con lei troviamo due interpreti celebri e acclamati, coppia sulla scena e nella vita, di scuola italiana e successo internazionale per voce e fraseggio: il tenore Francesco Meli propone il suo Don José sempre nuovo ed attento ad ogni sfumatura, mentre il soprano Serena Gamberoni è una Micaela dolce ma eroica.

Accanto al vigoroso Escamillo di Massimo Cavalletti troviamo raffinati interpreti anche in Ruth Iniesta quale Frasquita e Arina Alexeeva quale Mercédès, così come in Davide Fersini come Dancairo e Roberto Covatta come Remendado. Dopo le prime recite, tornano lo Zuniga di Luca Dall’Amico e il Moralès di Biagio Pizzuti.

Carmen è in scena nella nuova produzione 2018 fino al 31 agosto e impegnal’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, numerosi figuranti e i Tecnici dell’Arena di Verona, e il Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani.

*Al momento della pubblicazione del presente articolo, è stato indetto per la serata di giovedì 9 agosto uno sciopero di un’ora dalle sigle Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e dalle rsu dei lavoratori di Fondazione Arena di Verona che, se confermato, farà slittare l’inizio dell’opera Carmen alle 21.45.

Repliche: 12, 22, 25, 28, 31 agosto, ore 20.45.

