Al Museo di Castelvecchio la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931"

Si svolge dal 23 novembre 2019 al 29 marzo 2020 la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931" al Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, ed è l’appuntamento autunnale dei Musei Civici di Verona.

Dedicata al celebre architetto veneziano e alla produzione della vetreria M.V.M. Cappellin & C., l’esposizione nasce della collaborazione con Le Stanze del Vetro e Pentagram Stiftung ed è a cura di Marino Barovier, tra i più reputati esperti dell’arte vetraria muranese, assieme ad Alba Di Lieto e Ketty Bertolaso della Direzione dei Civici Musei del Comune di Verona.

In mostra sessantanove vetri eseguiti dalla “Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C.” negli anni di collaborazione con Scarpa, accostati a cinquantadue disegni attribuibili all’architetto veneziano, realizzati per la vetreria, e ad alcune fotografie d'epoca. Una rara occasione di confronto tra la creazione finale, in questo caso la selezione dei vetri esposti, i disegni originali e la documentazione fotografica d’epoca.

L’Archivio Carlo Scarpa di Verona, che ha sede al Museo di Castelvecchio, conserva infatti, insieme alla raccolta grafica sul restauro di Castelvecchio, la collezione dei disegni e delle fotografie relative ai vetri di Cappellin. La mostra è realizzata dal Comune di Verona, in collaborazione con le Stanze del vetro, progetto della Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung e con il contributo di Fondazione Cariverona.

Informazioni e contatti

Web: https://museodicastelvecchio.comune.verona.it/