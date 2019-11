A San Bonifacio arriva "La carica dei Babbo Natale"

Passeggiata a scopo benefico per il centro di San Bonifacio organizzata dall'Associazione il Sorriso di Beatrice Onlus con la collaborazione e il contributo del Comune di San Bonifacio (VR).

La quota di partecipazione di 5 euro servirà a finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l'ospedale Fracastoro. I partecipanti riceveranno il costume di Babbo Natale con cui sfilare! Al termine ristoro con ricco buffet e buon vino per tutti i partecipanti!

La carica dei Babbo Natale - Programma e regolamento

La manifestazione si svolgerà il 15 dicembre 2019. Si tratta di un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (VR). A questo scopo l’associazione Il Sorriso di Beatrice in collaborazione con il Comune di San Bonifacio organizza la quarta edizione de “La Carica dei Babbo Natale” per le vie del paese. I partecipanti avranno l’obbligo di indossare il classico vestito rosso di Babbo Natale e previa iscrizione potranno camminare per le vie di San Bonifacio in un percorso guidato e scortato dalla Polizia Locale.

Il ritrovo è previsto in Piazza Costituzione alle ore 10, qui avrà inizio la camminata che seguirà un percorso guidato lungo le vie del paese. Si sfilerà accompagnati da musica e canzoni tipiche natalizie ed una simpatica slitta. Durante il percorso si raggiungerà l’Ospedale Fracastoro, grazie alla collaborazione con la Direzione Sanitaria si potrà partecipare ad un breve concerto musicale all’interno dell’atrio, durante il quale le classiche canzoni natalizie saranno le protagoniste. Inoltre una delegazione accompagnati da Babbo Natale si recherà nei reparti per augurare buone feste.

Al ritorno in Piazza Costituzione verrà servito a tutti gli iscritti uno squisito buffet e dell'ottimo vino. Per i più piccoli animazione con le magiche bolle del Mago Bollicino I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale consegnare a lui la propria letterina e fare una foto ricordo. La quota di partecipazione alla manifestazione è prevista in 5 euro a persona, l’iscrizione comprende: vestito rosso completo di pantaloni, giacca, cappellino, cintura e barba, pandoro monoporzione offerto dall'azienda Dal Colle, buffet.

Informazioni, iscrizioni e contatti

La manifestazione verrà garantita anche in caso di maltempo. Al fine di partecipare alla manifestazione occorre compilare il modulo di iscrizione presente sull’apposito link posto sul sito internet del Comune: www.comune.sanbonifacio.vr.it.

Il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti per ogni singolo partecipante dovrà essere inviato all’indirizzo mail caricababbonatale@gmail.com. Qualche giorno prima della manifestazione e/o comunque all'arrivo in Piazza Costituzione verrà consegnato agli iscritti il vestito e/o cappellino, il pandoro ed il numero di iscrizione, in tale occasione verrà corrisposta la quota di iscrizione. I tempi e le modalità di consegna del materiale verranno comunicati tempestivamente attraverso i recapiti indicati sul modulo di iscrizione. Per alcun motivo verrà successivamente rimborsata la quota di iscrizione.

Per ogni informazione e/o chiarimento in merito alla manifestazione è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo mail dedicato: caricababbonatale@gmail.com