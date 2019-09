Convivialità, arte, musica live e buona cucina per la manfestazione "Carega in Tavola"

Due giornate all’insegna della convivialità, del buon cibo e della musica. Torna, venerdì 20 e sabato 21 settembre, “Carega in Tavola”. E nell’omonimo rione, tra corte e via San Mamaso, corte Quaranta e piazzetta Ottolini, sarà festa per tutti. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dalla 1a Circoscrizione in collaborazione con il comitato Carnevale benefico Carega.

Ricco il programma della due giorni. Venerdì, dalle 17.30, intrattenimento musicale e, dalle 19.30, “Cena in piazza” con la degustazione di prodotti gastronomici locali. La serata proseguirà con i concerti dei “Lord Byron e le sue Amiche Ruspe” in piazza Ottolini e degli “Evergreen” in corte San Mamaso. Sabato, invece, apertura degli stand gastronomici a mezzogiorno e, dalle 14.30, esibizione di diverse band giovanili veronesi. Dalle 19.30 “Cena in piazza” seguita dai concerti dei “Sweet Sunny Side” in piazza Ottolini e della “Al – B. Band” in corte San Mamaso. Alle 23, infine, saranno estratti i premi della lotteria.

Lungo le vie del quartiere verranno esposti quadri di diversi artisti veronesi. Sabato pomeriggio, inoltre, nella sede della Croce Rossa, sarà presente una postazione della Casa delle Giovane, che fornirà ai presenti informazioni sulle attività realizzate.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Barbieri dai presidenti della 1a Circoscrizione Giuliano Occhipinti, della commissione circoscrizionale per il Commercio e il Turismo Carlotta Pizzighella e del comitato Carnevale benefico Carega Alberto Recchia. «Un’iniziativa che permetterà a residenti e non di vivere lo storico rione – afferma Occhipinti –. Un’occasione per far festa ed essere turisti nella propria città, andando alla scoperta di tanti angoli diversi di Verona».

Sabato pomeriggio, infatti, alle ore 15.30, dalla Chiesa di Sant’Eufemia partirà la visita guidata del rione Carega. L’iniziativa organizzata in collaborazione con il gruppo Guide & Animatori culturali di Verona ha un costo di 10 euro, comprensivo di una tappa conviviale. Prenotazione obbligatoria al numero 3477460960.

Informazioni e contatti

Web: https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60851