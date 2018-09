"Carega in tavola", due giorni di spettacoli e cultura con musica e buon cibo

Due giorni di spettacoli e cultura per vivere il quartiere Carega con musica e buon cibo. Venerdì 21 e sabato 22 settembre in Corte San Mamaso, torna l’iniziativa promossa dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con il Comitato carnevale Benefico Carega.

“Quello della Carega è un sobborgo con la più alta concentrazione di botteghe artigiane – ha detto il presidente della 1^ Circoscrizione Giuliano Occhipinti-. Questa è anche l’occasione di visitarle e far conoscere a turisti e cittadini un’altra parte di Verona”.

L’evento inizia venerdì 21 settembre con un intrattenimento musicale a partire dalle ore 17.30, seguirà alle ore 19.30 “Cena in Piazza” con degustazioni di prodotti gastronomici della tradizione veronese. La serata si concluderà con il concerto del gruppo “Contrada Lorì” con musica folk veronese.

Sabato 22 settembre apertura degli stand gastronomici alle ore 12. In serata si esibirà il gruppo giovanile pop rock “The Pan-crew Street Band”. Cena in piazza alle ore 19.30 e alle ore 21 concerto della Beat Beand Evergreen. A chiusura dell’evento, l’estrazione dei premi della lotteria.

Legata all’iniziativa anche la visita guidata del rione Carega con maschere e costumi, in collaborazione con Guide & Animatori Culturali di Verona. Partenza sabato 22 settembre ore 16 da piazzetta Santa Maria in Solaro.

Presenti in conferenza i presidenti delle Commissioni Cultura della 1^ Circoscrizione Teo Berardinelli e Turismo Carlotta Pizzighella, il presidente del CTG Verona Francesca Romana Viviani e il vicepresidente Comitato Botteghe in Carega Francesca Passarini.