I bresciani Cara Calma sul palco del The Factory presentano il loro nuovo disco

Sabato 24 febbraio al The Factory di Castel d'Azzano, il quartetto bresciano dei Cara Calma presenterà dal vivo l’album d’esordio "Sulle punte per sembrare grandi".

Uscito il 19 gennaio 2018 per Cloudhead Records/Phonarchia Dischi e nato "come un tornado in sala prove", vanta la produzione di Karim Qqru degli Zen Circus ed è arricchito dai featuring di Ambra Marie, Gianluca Bartolo (Il Pan del Diavolo) e Nicola Manzan (Bologna Violenta). Dieci brani intensi e graffianti, nei quali il rock alternativo italiano trova la sua naturale espressione.

Ingresso 5 euro riservato ai soci The Factory.

(fonte foto Valentina Cipriani Photo)